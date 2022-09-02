Дортмундська Борусія приймала Хоффенхайм у рідних стінах. Обидві команди виграли три з чотирьох матчів на старті сезону, а у випадку перемоги вони б очолили турнірну таблицю – принаймні, на добу. Фаворит був очевидний, але гості завжди могли сподіватись на нестабільність "джмелів".

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Втім, цього разу їм не пощастило. Підопічні Едіна Терзіча вели гру з першої хвилини, а на 16-й вони відкрили рахунок. Героєм став капітан Ройс, який випередив суперника у штрафному й пробив метрів з 6-ти, завершуючи передачу від Брандта – 1:0! Перед перервою Марко міг і дубль оформити, закрутивши м'яч з правого краю карного майданчика в дальню дев'ятку, але той розминувся з хрестовиною.

Інертний Хоффенхайм дещо додав у активності по перерві, але нічого цікавішого за постріл Рюттера з межі півкола команда не створила (м'яч пройшов поруч з правою стійкою). Борусія ж могла подвоїти свою перевагу на 67-й хвилині внаслідок прострілу на лінію воротарського та замикання Азара – Бауманн парирував і удар Торгана, і добивання від Модеста. Останній також класно пробивав над правою дев'яткою на 85-й хвилині.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу дортмундців. "Джмелі" набрали 12 очок і очолили турнірну таблицю Бундесліги. Хоффенхайм з 9 заліковими балами у активі поки що опустився на п'яту сходинку.

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