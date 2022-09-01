Манчестер Сіті підписав Аканджі з дортмундської Борусії, повідомляє офіційний сайт клубу. Захисник отримав контракт на 5 років. За інформацією авторитетних ЗМІ, сума трансферу склала 17,5 мільйона євро.

Манчестер Сіті підписав оригінального голкіпера з Німеччини

Аканджі гратиме за Манчестер Сіті під 25 номером. У Гвардіоли просіла глибина в центрі оборони після травм Ляпорта та Аке. Мануель нав'яже боротьбу за основу Діашу та Стоунзу.

Швейцарець відмовився підписувати з Борусією нову угоду, а поточна завершувалася влітку 2023-го. Тому керівництво перевело Мануеля в дубль, а на його місце Дортмунд підписав Зюле та Шлоттербека.

Аканджі перейшов у Борусію 4 роки тому з Базеля. Він був важливим гравцем протягом минулих сезонів, награвши загалом 158 матчів. Мануель відомий вмінням швидко усно перемножувати та ділити складні числа.

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