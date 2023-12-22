Борусія проводить нестабільний сезон. Дортмундська команда зуміла вийти в плей-офф Ліги чемпіонів із "групи смерті", але при цьому невдало виступає в Бундеслізі (5-те місце, відрив від лідера в 15 очок) і вже встигла припинити участь у розіграші Кубка Німеччини. В останні тижні майбутнє головного тренера команди Едіна Терзіча ставилося під сумнів.

Борусія Д має намір понизити Терзіча на посаді

Терзічу закидають не тільки результати "джмелів", а й відсутність чіткої тактичної ідеї. Наставник метається від гри першим номером до більш прагматичного стилю.

Однак боси Дортмунда вирішили залишити 41-річного фахівця біля керма команди. Керівник клубу Ханс-Йоахім Ватцке спільно з радником Матіасом Заммером і спортивним директором Себастьяном Келем вирішили, що звільнення Терзіча негативно позначиться на команді. Як інформує Kicker, Ватцке не є прихильником звільнення тренерів під час сезону.

Згідно з джерелом, Ватцке не вважає Терзіча єдиним винуватцем нестабільності Борусії. Часткова відповідальність за це лежить і на Келі – у зимове трансферне вікно Себастьян зобов'язаний посилити склад команди.

Контракти Терзіча і Келя розраховані до літа 2025 року.

Борусія Д зганьбилась з аутсайдером Бундесліги, РБ Лейпциг втратив шанс наздогнати Баварію, новачок обікрав Хоффенхайм