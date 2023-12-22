Боруссия проводит нестабильный сезон. Дортмундская команда сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов из "группы смерти", но при этом неудачно выступает в Бундеслиге (5-е место, отрыв от лидера в 15 очков) и уже успела прекратить участие в розыгрыше Кубка Германии. В последние недели будущее главного тренера команды Эдина Терзича ставилось под сомнение.

Боруссия Д намерена понизить Терзича в должности

Терзичу вменяют не только результаты "шмелей", но и отсутствие чёткой тактической идеи. Наставник метается от игры первым номером до более прагматичного стиля.

Однако боссы Дортмунда решили оставить 41-летнего специалиста у руля команды. Руководитель клуба Ханс-Йоахим Ватцке совместно с советником Матиасом Заммером и спортивным директором Себастьяном Келем решили, что увольнение Терзича негативно скажется на команде. Как информирует Kicker, Ватцке не является сторонником увольнения тренеров по ходу сезона.

Согласно источнику, Ватцке не считает Терзича единственным виновником нестабильности Боруссии. Частичная ответственность за это лежит и на Кёле – в зимнее трансферное окно Себастьян обязан усилить состав команды.

Контракты Терзича и Кёля рассчитаны до лета 2025 года.

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