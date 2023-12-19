У вівторок 16-й тур чемпіонату Німеччини стартував трьома поєдинками. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 16-й тур

Вердер – РБ Лейпциг – 1:1

Голи: Н'їнмах, 75 – Опенда, 47

Борусія Д – Майнц – 1:1

Голи: Брандт, 29 – ван ден Берг, 43

Хоффенхайм – Дармштадт – 3:3

Голи: Крамаріч, 14 (п.), Бебу, 29, 66 – Пфайффер, 23, Скарке, 57, 86

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Черговий тур Бундесліги відкривав поєдинок між Вердером і РБ Лейпциг. Вже на 1-й хвилині Люкеба мав виводити "биків" вперед, але влучив у стійку. Вперта боротьба таки привела до гола незадовго до перерви – Поульсен головою пробив Цеттерера. VAR, однак, зафіксував офсайд і рахунок залишився без змін.

Другий тайм розпочався з гола Лейпцига – Опенда був першим на добиванні. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Н'їнмах відновив статус-кво і довелось розпочинати все з початку. Зрештою, змінити цифри на табло не вдалось жодній з команд: РБ Лейпициг набрав 33 очки і залишився третім, Вердер з 16-ма балами тринадцятий.

Дортмундська Борусія сенсаційно втратила перемогу над Майнцом. Команди обмінялись голами у першому таймі, а по перерві аутсайдер Бундесліги став у глуху оборону. На останній хвилині Рейна таки зумів розпакувати ворота "карнавальників", але офсайд залишив рахунок без змін. Як наслідок, Борусія набрала 27 очок і залишилась на п'ятій сходинці турнірної таблиці, Майнц з 10-ма пунктами покинув зону вильоту.

У ще одному матчі Хоффенхайм влаштував перестрілку з Дармштадтом. Крамаріч вже на початку зустрічі вивів господарів вперед завдяки пенальті, але Пфайфер ще до середини тайму відновив статус-кво. Далі команди стріляли дуплетами: на дубль Бебу двома голами відповів Скарке, розписавши, таким чином, бойову нічию. Хоффе завдяки набраному очку зумів застрибнути у єврокубкову зону, а новачок залишився останнім.

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