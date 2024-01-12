Боруссия Д вслед за Санчо подписала еще одного игрока из АПЛ – о трансфере уже объявили, но есть бюрократический нюанс
Защитник Челси Иан Маатсен вторую часть этого сезона проведет в чемпионате Германии.
Дортмундская Боруссия договорилась об аренде 21-летнего нидерландца на шесть месяцев. Маатсен будет носить футболку с номером 22, сообщает пресс-служба "шмелей".
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Хотя Боруссия уже объявила об этом трансфере левого защитника официально, но ей еще предстоит оформить эту аренду согласно правилам местной федерации. Перед этим переходом игроку пришлось продлить свой контракт с Челси.
К слову, Иан Маатсен перебрался в систему лондонского клуба еще в 2018 году, но преимущественно выступал в арендах – нынешняя стала уже четвертой. В сезоне 2023/24 нидерландец сыграл за Челси 15 матчей без результативных действий.
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