Дортмундская Боруссия договорилась об аренде 21-летнего нидерландца на шесть месяцев. Маатсен будет носить футболку с номером 22, сообщает пресс-служба "шмелей".

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Хотя Боруссия уже объявила об этом трансфере левого защитника официально, но ей еще предстоит оформить эту аренду согласно правилам местной федерации. Перед этим переходом игроку пришлось продлить свой контракт с Челси.

К слову, Иан Маатсен перебрался в систему лондонского клуба еще в 2018 году, но преимущественно выступал в арендах – нынешняя стала уже четвертой. В сезоне 2023/24 нидерландец сыграл за Челси 15 матчей без результативных действий.

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