У матчі 7-го туру з Уніоном 21-річний іспанський захисник Борусії Буено вперше в кар'єрі потрапив у заявку на матч елітного дивізіону чемпіонату Німеччини. Незважаючи на те, що він так і не дебютував за першу команду "джмелів" у турнірі, клуб вирішив продовжити з ним контракт до літа 2026 року, інформує офіційний сайт Борусії. Попередня угода Буено з Дортмундом була розрахована до літа 2024 року.

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Буено перебрався в Борусію 2021 року з іспанського Депортіво, коли йому було 18 років. Відтоді шульга зіграв 45 матчів третього дивізіону за другу команду Дортмунда, забивши один гол. На його рахунку 9 матчів за молодіжну команду клубу в цьому сезоні.

Раніше в жовтні дортмундський клуб продовжив контракти з Джеймі Байноу-Гіттенсом і Грегором Кобелем.

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