У неділю 7-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 7-й тур

Байєр – Кельн – 3:0

Голи: Хофманн, 22, Фрімпонг, 32, Боніфейс, 67

Баварія – Фрайбург – початок матчу о 18:30

Айнтрахт – Хайденхайм – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Байєр на своєму полі розбив Кельн. Господарі ще до середини першого тайму забили у ворота найгіршої команди першості двічі і дали зрозуміти, що свого сьогодні не віддадуть. По перерві Боніфейс поставив масну крапку у матчі, піднявши леверкузенців на першу сходинку турнірної таблиці. Кельн зазнав вже шостої поразки і продовжує з 1 очком йти останнім.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ