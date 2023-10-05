Борусія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з голкіпером Грегором Кобелем. Попередня угода діяла до літа 2026 року. У такий спосіб клуб вирішив позбутися можливих конкурентів, які хотіли б переманити воротаря. Зокрема, після травми Мануеля Нойєра Баварія надіслала запит до консалтингової агенції, яка займається справами Грегора.

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Однак сам футболіст комфортно почувається в Дортмунді і не має наміру змінювати обстановку. Віднедавна він увійшов до ради команди і став одним з її віце-капітанів.

Як інформує Ruhr Nachrichten, до цього моменту зарплата Кобеля становила 3,5 млн євро. Після підписання нової угоди оклад голкіпера збільшиться майже втричі – до 10 млн євро.

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