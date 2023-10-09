В матче 7-го тура с Унионом 21-летний испанский защитник Боруссии Буэно впервые в карьере попал в заявку на матч элитного дивизиона чемпионата Германии. Несмотря на то, что он так и не дебютировал за первую команду "шмелей" в турнире, клуб решил продлить с ним контракт до лета 2026 года, информирует официальный сайт Боруссии. Предыдущее соглашение Буэно с Дортмундом было рассчитано до лета 2024 года.

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Буэно перебрался в Боруссию в 2021 году из испанского Депортиво, когда ему было 18 лет. С тех пор левша сыграл 45 матчей третьего дивизиона за вторую команду Дортмунда, забив один гол. На его счету 9 матчей за молодёжную команду клуба в этом сезоне.

Ранее в октябре дортмундский клуб продлил контракты с Джейми Байноу-Гиттенсом и Грегор Кобелем.

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