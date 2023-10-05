Боруссия на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Грегором Кобелем. Предыдущее соглашение действовало до лета 2026 года. В такой способ клуб решил избавиться от возможных конкурентов, которые хотели бы переманить вратаря. В частности, после травмы Мануэля Нойера Бавария направила запрос в консалтинговое агентство, которое занимается делами Грегора.

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Однако сам футболист комфортно чувствует себя в Дортмунде и не намерен менять обстановку. С недавних пор он вошёл в совет команды и стал одним из её вице-капитанов.

Как информирует Ruhr Nachrichten, до этого момента зарплата Кобеля составляла 3,5 млн евро. После подписания нового соглашения оклад голкипера увеличится почти втрое – до 10 млн евро.

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