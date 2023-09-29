Програму 6-го туру Бундесліги відкривав матч, який за інших обставимо претендував би на статус центрального. Однак важко конкурувати з вивіскою Баварія – РБ Лейпциг. Сьогодні ж зустрічалися сусіди в турнірній таблиці з амбіціями піднятися на вершину.

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Борусія краще почала гру, і гол на 18 хвилині був дуже логічним. Під пресингом "джмелів" гості помилилися під час вкидання аута, й Брандт з Фулькругом легко довели справу до взяття воріт. Хоффенхайм почав діяти сміливіше, дуже швидко відігравшись. Хуммельс виконав максимально невдалий підкат, який призвів до пенальті. Крамаріч бездоганно пробив з 11 метрів.

На перерву команди повинні були піти за нічийного рахунку. Втім, проти був Мален. Нідерландець розірвав правий фланг Хоффе і прострілив. Там голкіпер зреагував, але відбив м'яч прямісінько на ногу Ройсу, який забив у другому матчі Бундесліги поспіль.

Другий тайм уже не був настільки видовищним. Тож арбітру довелося взяти все у свої руки, показавши дві жовті Бенсебаїні. Момент з вилученням ризикує стати резонансним. Рамі покарали другим попередженням за те, що він, перебуваючи за межами поля, відкинув м'яч. Парадокс у тому, що він взагалі зіграв на користь Хоффе, адже гравець гостей вже тримав інший м'яч у руках і був готовий вкидати аут.

На пів тайму Борусія залишилася у меншості, але максимально вдало відоборонялася, а в компенсований час взагалі забила третій. Джуліан Райєрсон все зробив сам – відібрав м'яч біля свого штрафного, пройшов двох опонентів і завершив ривок на 80 метрів точним ударом. Завдяки цій перемозі Дортмунд бодай тимчасово піднявся на перше місце, маючи 14 очок. Хоффенхайм відстає лише на два пункти, розташувавшись на шостому місці.