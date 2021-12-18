Королівський клуб вже тривалий час цікавиться можливістю підсилення норвежцем. Перші спроби трансферу Реал планує зробити наприкінці сезону, інформує AS.

Райола назвав реальних претендентів на Холанда

Втім, є ймовірність, що Холанд захоче покинути Борусію вже під час прийдешнього трансферного вікна. У цьому випадку мадридці готові змінити свої плани й докласти зусилля задля переходу цієї зими.

У поточному сезоні 21-річний нападник провів у футболці дортмундців 15 матчів, відзначився 19 голами й 5 асистами.

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