Реал продовжує цікавитись Холандом – перехід може відбутись раніше, ніж планувалось
15:09 - Читать на русском
Окрім Кіліана Мбаппе, який є головною трансферною ціллю, Реал ще хоче придбати форварда Борусії Д Ерлінга Холанда.
Королівський клуб вже тривалий час цікавиться можливістю підсилення норвежцем. Перші спроби трансферу Реал планує зробити наприкінці сезону, інформує AS.
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Втім, є ймовірність, що Холанд захоче покинути Борусію вже під час прийдешнього трансферного вікна. У цьому випадку мадридці готові змінити свої плани й докласти зусилля задля переходу цієї зими.
У поточному сезоні 21-річний нападник провів у футболці дортмундців 15 матчів, відзначився 19 голами й 5 асистами.
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