Баварія завершила жалюгідний сезон поразкою від Хоффенхайма у 34-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Баварія нібито збиралась фінішувати на мажорній ноті. 19-річний Матіс Тель дуже гідно підмінив Харрі Кейна – гол та асист на Девіса за стартові 6 хвилин матчу.

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Втім, потім за справу "взялася" оборона Баварії на чолі з Мануелем Нойєром, які понапривозили 4 голи. Особливо цьому радів Андрей Крамаріч, оформивши брейкданс-асист і хет-трик. 4:2 – Баварія звалилася навіть на третю сходинку, пропустивши Штутгарт. Востаннє таке траплялось у сезоні 2010/11.