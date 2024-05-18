Клоунада Нойєра і компанії у відеоогляді матчу Хоффенхайм – Баварія – 4:2
22:28 - Читать на русском
Баварія завершила жалюгідний сезон поразкою від Хоффенхайма у 34-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
68’ Андрей Крамаріч
85’ Андрей Крамаріч
87’ Андрей Крамаріч
Матіс Тель 4’
4’ Матіс Тель
68’ Андрей Крамаріч
85’ Андрей Крамаріч
87’ Андрей Крамаріч
Баварія нібито збиралась фінішувати на мажорній ноті. 19-річний Матіс Тель дуже гідно підмінив Харрі Кейна – гол та асист на Девіса за стартові 6 хвилин матчу.
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Втім, потім за справу "взялася" оборона Баварії на чолі з Мануелем Нойєром, які понапривозили 4 голи. Особливо цьому радів Андрей Крамаріч, оформивши брейкданс-асист і хет-трик. 4:2 – Баварія звалилася навіть на третю сходинку, пропустивши Штутгарт. Востаннє таке траплялось у сезоні 2010/11.
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