Форварди Юссуфа Мукоко та Антоні Модест вписали свої імена у протокол центрального матчу 9 туру Бундесліги й увійшли в історію.

Підопічні Едіна Терзіча поступались Баварії 0:2, але зуміли оформити камбек. М'ячами відзначились Мукоко на 74-й та Модест на 90+5 хвилині.

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Перший став наймолодшим автором гола в історії Der Klassiker, забивши у віці 17 років та 322 дні. Юссуфі вдалось перевершити Ларса Ріккена, який відзначався у 1995-му, коли йому було 18 років 286 днів, повідомляє Opta.

Модест же став автором найпізнішого результативного пострілу у протистояння Баварії та Борусії у Бундесліги зі старту ведення відповідної статистики (2004/05).

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства