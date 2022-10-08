Борусія Дортмунд в домашньому Der Klassiker вирвала нічию в Баварії (2:2). Рахунок і огляд матчу на Сігнал Ідуна Парк – у цій новині на "Футбол 24".

Вперше за 12 років (40 матчів) Der Klassiker проходив без Роберта Лєвандовскі, який влітку перебрався з Баварії в Барселону. І мюнхенці, і Борусія непереконливо стартували в чемпіонаті – "джмелі" програли 3 поєдинки Бундесліги з 8-ми, а Баварія лише в минулому турі перервала 4-матчеву серію без перемог. До дербі команди підходили, набравши по 15 очок.

Байєр у дебютному матчі Алонсо знищив Шальке, Бохум з Ордецем розгромив Айнтрахт, здобувши першу перемогу в сезоні

На тижні суперники синхронно влаштували розгроми в ЛЧ – Дортмунд на виїзді розбив Севілью (4:1), а підопічні Нагельсманна вдома обіграли чеську Вікторію (5:0). У Лізі чемпіонів Дортмунд та Мюнхен йдуть нормально, а от у Бундеслізі є проблеми.

Перший тайм відверто розчарував. Мінімум гостроти, обмаль ударів по воротах (3 у площину на дві команди), 4 жовті картки і багато емоцій. У господарів можна згадати удар Геррейру, який несподівано вистрелив з гострого кута у ближню дев'ятку. Нойєр парирував.

На 33-й хвилині Баварія забила з першого ж серйозного моменту. Мусіала відкинув на Леона Горецку, а той з-за меж штрафного поклав у нижній кут воріт Майєра. Тут же Дортмунд міг відігратися, однак Нойєр врятував мюнхенців після удару Малена.

На останніх секундах тайму Джуд Беллінгем, який вже мав жовту картку, ногою в'їхав у обличчя Альфонсо Девісу. Канадець опинився в нокдауні і не не зміг продовжити гру, а лідер "джмелів" уникнув вилучення. 0:1, обмаль видовища і, по суті, десь випадковий гол Баварії (Борусія переважила гостей за xG до перерви: 0.47 проти 0.09) – підсумок першого тайму на Сігнал Ідуна Парк.

У перерві Едін Терзіч випустив Вольфа замість Хуммельса, що одразу ледь не дало результат – Нойєр потягнув удар Маріуса під поперечину. Але момент Баварії був куди гострішим. Садьйо Мане головою не влучив у порожні ворота метрів з 10-ти. Втім, на 53-й хвилині рахунок все ж став 0:2. Лерой Сане дальнім ударом подвоїв перевагу Баварії. Майєр зачепив м'яч, але не врятував.

Цей пропущений м'яч відверто деморалізував Борусію. Підопічні Нагельсманна перехопили ініціативу і були куди ближчими до третього гола, ніж "джмелі" до того, щоб скоротити відставання. Здавалося, Баварія повністю контролює гру, однак на 74-й хвилині Юссуфа Мукоко несподівано повернув Дортмунд у гру. Юний нападник, якому все ще лише 17 років, обігрався з Модестом і пробив Нойєра.

Борусія мала вбивчий шанс відігратися. Адейємі розкішно викотив на Модеста, який не влучив по м'ячу з меж воротарського! От і вся різниця між сьогоднішніми суперниками – Дортмунд не реалізував 100% момент, тоді як гості забили навіть більше, ніж створили.

Баварія завершувала матч у меншості після вилучення Комана. На стандарти пішов навіть голкіпер Борусії, але героєм став не він – Антоні Модест таки виправився за свій промах, принісши Борусії нічию. Феєричний порятунок Дортмунда – 2:2. Баварія була за крок від першого місця чемпіонату, але залишилася третьою з 16-ма очками. У Борусії стільки ж.