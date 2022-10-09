Борусія Дортмунд відігралася з 0:2, позбавивши Баварію перемоги в Der Klassiker. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія виграла перший тайм на Сігнал Ідуна Парк, забивши з єдиного удару в площину – дальній постріл Горецки виявився результативним. На старті другої половини гри мюнхенці подвоїли свою перевагу завдяки ще одному удару з-за меж штрафного. Автором забитого м'яча став Лерой Сане.

Борусія Д врятувала нічию з Баварією, програючи 0:2 – гол джокера на 90+5 хвилині позбавив мюнхенців лідерства

Дортмунд відверто поплив, але все ж зумів уникнути домашньої поразки. Спершу Мукоко пробив Нойєра після пасу Модеста, а на 90+5 хвилині Антоні до гольового пасу додав і забитий м'яч. Француз міг зрівнювати рахунок ще раніше, але схибив із кількох метрів.

Драматичні 2:2 залишили команди на своїх місцях – 3 і 4 позиції з 16-ма очками. Уніон з Фрайбургом мають по 17 балів і гру в запасі.