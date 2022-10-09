Форварды Юссуфа Мукоко и Антони Модест вписали свои имена в протокол центрального матча 9 тура Бундеслиги и вошли в историю.

Подопечные Эдина Терзича уступали Баварии 0:2, но сумели оформить камбэк. Мячами отличились Мукоко на 74-й и Модест на 90+5 минуте

Боруссия – Бавария – 2:2 – видео голов и обзор невероятного спасения Дортмунда на последних секундах

Первый стал самым молодым автором гола в истории Der Klassiker, забив в возрасте 17 лет и 322 дней. Юссуфе удалось превзойти Ларса Риккена, который отмечался в 1995-м, когда ему было 18 лет и 286 дней, сообщает Opta .

Модест же стал автором самого позднего результативного выстрела в противостоянии Баварии и Боруссии в Бундеслиге со старта ведения соответствующей статистики (2004/05).