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Бородай: Молодь повинна рівнятися на Федецького і брати приклад

08:19 451 Читать на русском
Бородай: Молодь повинна рівнятися на Федецького і брати приклад
Олег Бородай / офіційний сайт Карпат

Новачок Карпат Олег Бородай поділився враженнями від перших днів перебування у складі "левів".

"Безумовно, я дуже радий, що приєднався до такої команди. Для мене це крок вперед. Я вважаю, що Карпати – це гранд українського футболу. Це команда з великою історією. Дякую за довіру тренерському штабу. Хочу тішити наставників і приносити радість вболівальникам.

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Як би це гучно не звучало, але я порівняю себе з талісманом мого нового клубу. Карпати асоціюються з левом. Мій характер повністю відповідає цьому символу. Я є емоційною людиною і на футбольному полі, і за його межами. Намагаюся віддаватися грі і кожному моменту на футбольному полі.

Добре, коли в команді є така людина, справжній вожак. Молодь повинна рівнятися на Федецького і брати приклад. Той об’єм роботи, який він виконує на тренуваннях – дорогого вартує. Завдяки Артему кожен з гравців Карпат може ставати ще кращим. Коли поруч ти бачиш справжнього професіонала, то це мотивує", – цитує Бородая прес-служба львівського клубу.

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Теги
Артем Федецький Артем Федецький Олег Бородай Олег Бородай Карпати Карпати
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