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Мендес, Мехреміч та Бородай стали гравцями Карпат

16:47 1080 Читать на русском
Мендес, Мехреміч та Бородай стали гравцями Карпат
Олег Бородай / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати оголосили про підписання контрактів з Кевіном Мендесом, Аді Мехремічем та Олегом Бородаєм.

Захисник Олег Бородай підписав трудову угоду з Карпатами, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Контракт футболіста розрахований на два роки. Оборонець виступатиме в складі "левів" під номером 57.

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Бородай починав займатися футболом у Мелітополі. Раніше футболіст грав в структурі луганської Зорі, ПФК Суми. Останнім місцем роботи захисника став ФК Полтава, разом з яким він здобув право на участь в УПЛ. Однак після того, як полтавчани розпустили команду, Бородай отримав статус вільного агента.

Півзахисник Кевін Мендес підписав контракт з "зелено-білими" на 3 роки. У 2015 році уругваєць перейшов в італійську Рому, але встиг пограти на правах оренди за Перуджу, Лозанну та Вітербезе.

Захисник Аді Мехреміч останні півроку провів у боснійському Железнічарі, де встиг зіграти в 16 поєдинках. Угода з Карпатами розрахована на 1 рік.

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