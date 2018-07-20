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Бородай: Молодежь должна равняться на Федецкого и брать пример

08:21 7 Читати українською
Бородай: Молодежь должна равняться на Федецкого и брать пример
Олег Бородай / официальный сайт Карпат

Новичок Карпат Олег Бородай поделился впечатлениями от первых дней пребывания в составе "львов".

"Безусловно, я очень рад, что присоединился к такой команде. Для меня это шаг вперед. Я считаю, что Карпаты – это гранд украинского футбола. Это команда с большой историей. Спасибо за доверие тренерскому штабу. Хочу радовать наставников и приносить радость болельщикам.

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Как бы это громко ни звучало, но я сравню себя с талисманом моего нового клуба. Карпаты ассоциируются со львом. Мой характер полностью соответствует этому символу. Я являюсь эмоциональным человеком и на футбольном поле, и за его пределами. Стараюсь отдаваться игре и каждому моменту на футбольном поле.

Хорошо, когда в команде есть такой человек, настоящий вожак. Молодежь должна равняться на Федецкого и брать пример. Тот объем работы, который он выполняет на тренировках – дорогого стоит. Благодаря Артему каждый из игроков Карпат может становиться еще лучше. Когда рядом ты видишь настоящего профессионала, то это мотивирует", – цитирует Бородая пресс-служба львовского клуба.

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Артем Федецкий Артем Федецкий Олег Бородай Олег Бородай Карпаты Карпаты
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