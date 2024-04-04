"Вишні" здобули третю перемогу поспіль. Внесок нашого земляка у ці результати доволі вагомий. Це відзначили й уболівальники Борнмута, які назвали Забарного найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас.

Сильна гра Забарного допомогла перемогти Крістал Пелас, Тоттенхем розписав нічию з Вест Хемом і відстав від зони ЛЧ

Ілля переміг в онлайн-голосуванні, за що отримав пам'ятний приз. Фото статуетки у своєму Instagram опублікувала дружина футболіста Ангеліна.

До слова, у нинішньому сезоні Забарний відіграв за Борнмут геть усі матчі АПЛ без замін. Український центральний захисник навіть зумів забити один гол.