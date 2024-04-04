Забарний став найкращим гравцем матчу АПЛ – дружина показала пам'ятну статуетку
10:36 - Читать на русском
Захисник Борнмута Ілля Забарний продуктивно провів матч 31-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:0).
завершено
"Вишні" здобули третю перемогу поспіль. Внесок нашого земляка у ці результати доволі вагомий. Це відзначили й уболівальники Борнмута, які назвали Забарного найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас.
Сильна гра Забарного допомогла перемогти Крістал Пелас, Тоттенхем розписав нічию з Вест Хемом і відстав від зони ЛЧ
Ілля переміг в онлайн-голосуванні, за що отримав пам'ятний приз. Фото статуетки у своєму Instagram опублікувала дружина футболіста Ангеліна.
До слова, у нинішньому сезоні Забарний відіграв за Борнмут геть усі матчі АПЛ без замін. Український центральний захисник навіть зумів забити один гол.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter