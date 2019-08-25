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Божевільний гол Вілсона у відеоогляді матчу Борнмут – Манчестер Сіті – 1:3

18:19 287 Читать на русском
Божевільний гол Вілсона у відеоогляді матчу Борнмут – Манчестер Сіті – 1:3
Борнмут – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В рамках 3-го туру АПЛ Манчестер Сіті переміг Борнмут (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Борнмут – Манчестер Сіті.

45+3’ Харрі Вілсон
 
Серхіо Агуеро 15’
Рахім Стерлінг 43’
Серхіо Агуеро 64’
15’ Серхіо Агуеро
43’ Рахім Стерлінг
45+3’ Харрі Вілсон
64’ Серхіо Агуеро

У третьому турі чемпіонату Англії Борнмут приймав на власному полі Манчестер Сіті. У стартовому складі "містян" на поле вийшов українець Олександр Зінченко, який провів усі 90 хвилин.

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Сіті відкрив рахунок вже на 15 хвилині гри, голом відзначився Агуеро. На 43 хвилині Стерлінг подвоїв перевагу своєї команди. У доданий до першого тайму час Вілсон фантастичним ударом зі штрафного відіграв один гол.

У другій половині зустрічі Агуеро оформив дубль і встановив підсумковий рахунок у матчі – 3:1.

Після третього туру команда Олександра Зінченка перебуває на 2 сходинці у турнірній таблиці АПЛ та має в активі 7 очок. Борнмут – 10-й з 4 заліковими пунктами.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут – українець став одним з найкращих у виїзному матчі АПЛ

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