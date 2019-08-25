toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ КАРПАТИ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Борнмут – Манчестер Сіті: фантастичний гол орендованого у Ліверпуля Вілсона

17:05 562 Читать на русском
Борнмут – Манчестер Сіті: фантастичний гол орендованого у Ліверпуля Вілсона
Шикарний гол Вілсона в матчі Борнмут – Манчестер Сіті / АПЛ

Форвард Борнмута Харрі Вілсон став автором красивого забитого м'яча в матчі проти Манчестер Сіті у 3-му турі АПЛ.

45+3’ Харрі Вілсон
 
Серхіо Агуеро 15’
Рахім Стерлінг 43’
Серхіо Агуеро 64’
15’ Серхіо Агуеро
43’ Рахім Стерлінг
45+3’ Харрі Вілсон
64’ Серхіо Агуеро

У компенсований арбітром час до першого тайму матчу Борнмут – Манчестер Сіті арбітр призначив штрафний удар. До м'яча підійшов Харрі Вілсон, який шикарним ударом у "дев'ятку" скоротив відставання Борнмута в рахунку. Перший тайм завершився перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли з рахунком 1:2.

Борнмут – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Зінченко знову грає з перших хвилин

Зауважимо, що Вілсон виступає за Борнмут на правах оренди з Ліверпуля та забив вже у другому матчі поспіль. Сезон 2018/19 валлієць провів у Чемпіоншипі за Дербі Каунті та забив 16 голів.

До слова, Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "містян".

Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серією

blog_ava
Менеджер Гента дав однозначну відповідь щодо ймовірного трансферу Яремчука в один з італійських клубів
11:39
2614
Теги
Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Відеоновини Англія Борнмут - Манчестер Сіті Фантастичні голи Борнмут Борнмут Красиві голи Харрі Вілсон Харрі Вілсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Швед потрапив у заявку Селтіка на матч проти Хартса
    Світ — 16:52312 Швед потрапив у заявку Селтіка на матч проти Хартса
17
хв
Удінезе
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук