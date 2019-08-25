Борнмут – Манчестер Сіті: фантастичний гол орендованого у Ліверпуля Вілсона

Форвард Борнмута Харрі Вілсон став автором красивого забитого м'яча в матчі проти Манчестер Сіті у 3-му турі АПЛ.

У компенсований арбітром час до першого тайму матчу Борнмут – Манчестер Сіті арбітр призначив штрафний удар. До м'яча підійшов Харрі Вілсон, який шикарним ударом у "дев'ятку" скоротив відставання Борнмута в рахунку. Перший тайм завершився перемогою підопічних Хосепа Гвардіоли з рахунком 1:2.

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Зауважимо, що Вілсон виступає за Борнмут на правах оренди з Ліверпуля та забив вже у другому матчі поспіль. Сезон 2018/19 валлієць провів у Чемпіоншипі за Дербі Каунті та забив 16 голів.

До слова, Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "містян".

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