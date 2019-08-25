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Де Брюйне встановив рекорд АПЛ, обійшовши Озіла та Кантона

17:28 211 Читать на русском
Де Брюйне встановив рекорд АПЛ, обійшовши Озіла та Кантона
Кевін де Брюйне / Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне найшвидше за всіх в АПЛ виконав 50 асистів.

45+3’ Харрі Вілсон
 
Серхіо Агуеро 15’
Рахім Стерлінг 43’
Серхіо Агуеро 64’
15’ Серхіо Агуеро
43’ Рахім Стерлінг
45+3’ Харрі Вілсон
64’ Серхіо Агуеро

У матчі третього туру чемпіонату Англії між Манчестер Сіті та Борнмутом півзахисник "містян" Кевін де Брюйне відзначився результативною передачею на Серхіо Агуеро, який відкрив рахунок у поєдинку на 15 хвилині.

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Цей асист став 50-м для бельгійського футболіста в чемпіонаті Англії. Де Брюйне для цього знадобилось 123 матчі, цей результат став найкращим в історії АПЛ.

Раніше рекорд належав півзахиснику Арсенала Месуту Озілу, якому для 50 асистів знадобився 141 поєдинок. Третій – легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона.

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До слова, після першого тайму Манчестер Сіті перемагає Борнмут з рахунком 2:1.

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Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Борнмут - Манчестер Сіті
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