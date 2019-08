Де Брюйне встановив рекорд АПЛ, обійшовши Озіла та Кантона

У матчі третього туру чемпіонату Англії між Манчестер Сіті та Борнмутом півзахисник "містян" Кевін де Брюйне відзначився результативною передачею на Серхіо Агуеро, який відкрив рахунок у поєдинку на 15 хвилині.

Цей асист став 50-м для бельгійського футболіста в чемпіонаті Англії. Де Брюйне для цього знадобилось 123 матчі, цей результат став найкращим в історії АПЛ.

Раніше рекорд належав півзахиснику Арсенала Месуту Озілу, якому для 50 асистів знадобився 141 поєдинок. Третій – легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона.

До слова, після першого тайму Манчестер Сіті перемагає Борнмут з рахунком 2:1.

