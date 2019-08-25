Безумный гол Уилсона в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Сити – 1: 3

В рамках 3-го тура АПЛ Манчестер Сити победил Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча Борнмут – Манчестер Сити.

В третьем туре чемпионата Англии Борнмут принимал на своем поле Манчестер Сити. В стартовом составе "горожан" на поле вышел украинец Александр Зинченко, который провел все 90 минут.

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Сити открыл счет уже на 15 минуте игры, голом отметился Агуэро. На 43 минуте Стерлинг удвоил преимущество своей команды. В добавленное к первому тайму время Уилсон фантастическим ударом со штрафного отыграл один гол.

Во второй половине встречи Агуэро оформил дубль и установил итоговый счет в матче – 3:1.

После третьего тура команда Александра Зинченко находится на 2 строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 7 очков. Борнмут –10-й с 4 зачетными пунктами.

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