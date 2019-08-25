toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ КАРПАТЫ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Безумный гол Уилсона в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Сити – 1: 3

18:19 13 Читати українською
Безумный гол Уилсона в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Сити – 1: 3
Борнмут – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

В рамках 3-го тура АПЛ Манчестер Сити победил Борнмут. Смотрите видео голов и обзор матча Борнмут – Манчестер Сити.

45+3’ Харри Уилсон
 
Серхио Агуэро 15’
Рахим Стерлинг 43’
Серхио Агуэро 64’
15’ Серхио Агуэро
43’ Рахим Стерлинг
45+3’ Харри Уилсон
64’ Серхио Агуэро

В третьем туре чемпионата Англии Борнмут принимал на своем поле Манчестер Сити. В стартовом составе "горожан" на поле вышел украинец Александр Зинченко, который провел все 90 минут.

Де Брюйне установил рекорд АПЛ, обойдя Озила и Кантона

Сити открыл счет уже на 15 минуте игры, голом отметился Агуэро. На 43 минуте Стерлинг удвоил преимущество своей команды. В добавленное к первому тайму время Уилсон фантастическим ударом со штрафного отыграл один гол.

Во второй половине встречи Агуэро оформил дубль и установил итоговый счет в матче – 3:1.

После третьего тура команда Александра Зинченко находится на 2 строчке в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 7 очков. Борнмут –10-й с 4 зачетными пунктами.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Борнмут – українець став одним з найкращих у виїзному матчі АПЛ

blog_ava
Менеджер Гента дал однозначный ответ относительно вероятного трансфера Яремчука в один из итальянских клубов
11:39
671
Теги
Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Борнмут - Манчестер Сити Борнмут Борнмут
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Тоттенхэм
18:30
Ньюкасл
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук