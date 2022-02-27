Бордо підтримав Україну після нападу росіян – за команду виступає українець Ігнатенко
Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко разом з жирондинським клубом вийшли у футболках на підтримку України.
Бордо у своєму твіттері показав, як команда підтримала Україну – гравці вийшли на розминку в футболках з написом "Ні війні" та з українським прапором.
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Перед поєдинком гравці разом з футболістами Клермона встали з закликом до миру та прапором України. Сам Ігнатенко залишився у запасі.
Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.
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