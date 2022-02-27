Бордо поддержал Украину после нападения россиян – за команду выступает украинец Игнатенко
Полузащитник Бордо Даниил Игнатенко вместе с жирондинским клубом вышли в футболках в поддержку Украины.
Бордо в своем твиттере показал, как команда поддержала Украину – игроки вышли на разминку в футболках с надписью "Нет войне" и с украинским флагом.
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Перед поединком игроки вместе с футболистами Клермона встали с призывом к миру и флагом Украины. Сам Игнатенко остался в запасе.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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