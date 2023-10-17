Захисник Уніон Берліна Леонардо Бонуччі може отримати покарання через те, що не повідомив про проблеми партнера по команді.

Як відомо, хавбек Ювентуса Ніколо Фаджіолі є підозрюваним у скандалі зі ставками, який нещодавно розгорівся в Італії. Саме через нього може дістатись і екс-капітану Юве Леонардо Бонуччі, інформує Calciomercato.

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Зазначається, що ветеран знав про залежність Фаджіолі від азартних ігор. Згідно зі спортивним кодексом, футболісти та інші представники клубів мають повідомляти про такі випадки, проте Бонуччі не зробив цього. Саме тому Лео може отримати дискваліфікацію терміном від 6 місяців.

Нагадаємо, що Бонуччі перебрався минулого літа до Уніон Берліна на правах вільного агента, віддавши Ювентусу 12 років кар'єри. В епіцентрі скандалу зі ставками, окрім Фаджіолі, опинились Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло.

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