Защитник Униона Берлина Леонардо Бонуччи может получить наказание из-за того, что не сообщил о проблемах партнера по команде.

Как известно, хавбек Ювентуса Николо Фаджиоли является подозреваемым в скандале со ставками, который недавно разгорелся в Италии. Именно из-за него может достаться и экс-капитану Юве Леонардо Бонуччи, информирует Calciomercato.

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Отмечается, что ветеран знал о зависимости Фаджиоли от азартных игр. Согласно спортивному кодексу, футболисты и другие представители клубов должны сообщать о таких случаях, однако Бонуччи не сделал этого. Именно поэтому Лео может получить дисквалификацию сроком от 6 месяцев.

Напомним, что Бонуччи перебрался прошлым летом в Унион Берлина на правах свободного агента, отдав Ювентусу 12 лет карьеры. В эпицентре скандала со ставками, кроме Фаджиоли, оказались Сандро Тонали и Николо Дзаньоло.

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