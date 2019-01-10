Бондаренко залишиться в Олександрії до кінця сезону – захисником цікавиться Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, що Валерій Бондаренко залишиться у команді попри інтерес Шахтаря.

"Бачу, настрій у хлопців прекрасний, вони задоволені, побачили один одного, згадали минулий сезон. Хочеться в цьому сезоні не гірше виступити – це найголовніше.

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Чи залишитись у команді Бондаренко, якому приписують інтерес з боку Шахтаря? Впевнений, що Бондаренко не покине команду до кінця сезону. Думаю, це точно", – сказав Шаран клубній прес-службі.

Раніше повідомлялось, що Олександрія вимагає у Шахтаря за трансфер Бондаренка 1 млн доларів.

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