toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шаран назвав позиції, які необхідно підсилити Олександрії взимку

08:00 0 Читать на русском
Шаран назвав позиції, які необхідно підсилити Олександрії взимку
Володимир Шаран / фото: ФК Карпати

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про план підготовки команди до другої частини сезону, а також назвав позиції, які потрібно підсилити.

"Команда збирається 10 січня в Олександрії. Будемо закладати фундамент фізичної підготовки. 18 січня запланували гру з молодіжним складом.

Полярус покине Олександрію, якщо не перегляне ставлення до футболу, – Шаран

21 січня вилетимо на тренувальний збір в турецьку Аланію, де працюємо до 2 лютого. Повертаємося додому і після триденної відпустки знову їдемо в Туреччину. І вже звідти прилетимо на гру з донецьким Шахтарем, яка запланована в Харкові на 23 лютого

Зміцнити нам потрібно позиції центрального захисника, опорника, крайнього хавбека і нападника. Робота в цьому напрямку вже ведеться, але про конкретику говорити рано", – цитує Шарана прес-служба олександрійців.

Шаран – найкращий тренер УПЛ 2018 року, Фонсека та Хацкевич – у трійці

Теги
Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
45
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук