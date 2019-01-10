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Дедечко став гравцем Олександрії

19:52 159 Читать на русском
Дедечко став гравцем Олександрії
Денис Дедечко / фото ФК Олександрія

Олександрійці підсилились досвідченим півзахисником Денисом Дедечком.

Про це повідомив головний тренер команди Володимир Шаран в коментарі клубному каналу Олександрії в Youtube.

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"Підсилили команду двома гравцями, яких я хотів бачити: оренда Валерія Лучкевича і вільним агентом Дениса Дедечка, людину, яка в нас грала. Ми його знаємо, хлопці – також, тому, гадаю, це підсилення", – сказав Шаран.

Останнім клубом Дедечка був російський СКА-Хабаровськ.

Нагадаємо, Олександрія пішла на зимову перерву перебуваючи на 3 місці у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Шарана мають в активі 36 очок та на 8 пунктів випереджають Зорю, яка йде 4-ю.

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