Дедечко став гравцем Олександрії

Олександрійці підсилились досвідченим півзахисником Денисом Дедечком.

Про це повідомив головний тренер команди Володимир Шаран в коментарі клубному каналу Олександрії в Youtube.

Шаран назвав позиції, які необхідно підсилити Олександрії взимку

"Підсилили команду двома гравцями, яких я хотів бачити: оренда Валерія Лучкевича і вільним агентом Дениса Дедечка, людину, яка в нас грала. Ми його знаємо, хлопці – також, тому, гадаю, це підсилення", – сказав Шаран.

Останнім клубом Дедечка був російський СКА-Хабаровськ.

Нагадаємо, Олександрія пішла на зимову перерву перебуваючи на 3 місці у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Шарана мають в активі 36 очок та на 8 пунктів випереджають Зорю, яка йде 4-ю.

Полярус покине Олександрію, якщо не перегляне ставлення до футболу, – Шаран