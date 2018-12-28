Олександрія вимагає у Шахтаря за Бондаренка 1 млн доларів

Олександрія хоче отримати за свого захисника Валерія Бондаренка 1 млн доларів.

Стало відомо, скільки Олександрія прагне заробити на своєму захиснику Валерію Бондаренку, повідомляє FootBoom.

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Один з лідерів турнірної таблиці УПЛ хоче отримати від Шахтаря 1 млн доларів, тоді як "гірники" пропонують 600 тисяч.

Раніше повідомлялось, що Олександрія не хоче відпускати 24-річного захисника в Шахтар.