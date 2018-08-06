Бондаренко: Мрію потрапити у збірну України

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко поділився враженнями після 3-х турів чемпіонату України.

"Наш секрет у командній грі. Ми добре провели міжсезонні збори. Нам поки що вдається виконувати все те, що вимагає від нас наставник. До того ж і мікроклімат в колективі на високому рівні.

Бондаренко зацікавив Динамо та Шахтар

Олександрія не пропускає, значить, поки у нас все нормально. Але справжні іспити не тільки для центральних захисників, а й для всієї команди почнуться, коли підуть зустрічі з Динамо, Шахтарем, Ворсклою.

Збірна України? Звичайно, хотілося б отримати виклик у національну команду. Але для цього потрібно, знову, ж працювати, і щоб команда, кольори якої захищаєш, демонструвала високі результати", – цитує Бондаренко видання Команда 1.

Нагадаємо, після 3-х турів чемпіонату України Олександрія очолює турнірну таблицю, маючи в активі 9 очок.

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