Бондаренко: Мечтаю попасть в сборную Украины

Защитник Александрии Валерий Бондаренко поделился впечатлениями после 3-х туров чемпионата Украины.
"Наш секрет в командной игре. Мы хорошо провели межсезонные сборы. Нам пока удается выполнять все то, что требует от нас наставник. К тому же и микроклимат в коллективе на высоком уровне.
Бондаренко заинтересовал Динамо и Шахтер
Александрия не пропускает, значит, пока у нас все нормально. Но настоящие экзамены не только для центральных защитников, но и для всей команды начнутся, когда пойдут встречи с Динамо, Шахтером, Ворсклой.
Сборная Украины? Конечно, хотелось бы получить вызов в национальную команду. Но для этого нужно, опять, же работать, и чтобы команда, цвета которой защищаешь, демонстрировала высокие результаты", – цитирует Бондаренко издание Команда 1.
Напомним, после 3-х туров чемпионата Украины Александрия возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 9 очков.
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