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Бондаренко: Мечтаю попасть в сборную Украины

7 августа 08:10 6 Читати українською
Бондаренко: Мечтаю попасть в сборную Украины
Валерий Бондаренко / Фото ФК Александрия

Защитник Александрии Валерий Бондаренко поделился впечатлениями после 3-х туров чемпионата Украины.

"Наш секрет в командной игре. Мы хорошо провели межсезонные сборы. Нам пока удается выполнять все то, что требует от нас наставник. К тому же и микроклимат в коллективе на высоком уровне.

Бондаренко заинтересовал Динамо и Шахтер

Александрия не пропускает, значит, пока у нас все нормально. Но настоящие экзамены не только для центральных защитников, но и для всей команды начнутся, когда пойдут встречи с Динамо, Шахтером, Ворсклой.

Сборная Украины? Конечно, хотелось бы получить вызов в национальную команду. Но для этого нужно, опять, же работать, и чтобы команда, цвета которой защищаешь, демонстрировала высокие результаты", – цитирует Бондаренко издание Команда 1.

Напомним, после 3-х туров чемпионата Украины Александрия возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 9 очков.

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Украина3 тур

Десна - Александрия: Воскресенье 05 августа 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Десна - Александрия Александрия Александрия Украина Украина
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