"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство

"Футбол 24" обговорює матчі 3-го туру УПЛ з Іваном Гецком, екс-форвардом 90-х, автором першого гола в історії збірної України.

– Олександрія обіграла Десну і очолила турнірну таблицю – максимум очок, жодного пропущеного м’яча. Ви здивовані таким спуртом команди Шарана?

– Олександрія грала із суперником, рівень якого трішки нижчий середнього. Тож у команди була можливість показати все, що вона може і вміє. Важливий момент – стабільність складу. Хтось йде, хтось приходить, але кістяк Олександрії – зберігається. Тішить, що ряд підопічних Шарана відповідає високому рівневі – ними цікавляться і Шахтар, і Динамо. Отже, клубна система працює плідно. Поки що грою команди я задоволений повністю, як і результатом.

– Зоря знову втратила очки – цього разу із Чорноморцем, який тільки в останній момент повернувся в УПЛ і був зібраний "з коліс". Чому команда Вернидуба вже вкотре важко входить у сезон?

– Ми вже звикли до того, що на старті чемпіонату у Зорі відбуваються дуже великі кадрові зміни, коли сезон доводиться розпочинати з чистого аркуша. Зараз – усе навпаки. Начебто і склад зберігся, і гравці прийшли нормальні, а команду продовжує лихоманити. Тож думаю, що причину потрібно шукати в іншому.

Вернидуб: Яка різниця, скільки у нас форвардів, якщо своєму не можемо віддати пас на 5 метрів?

У гравців йде переоцінка власних можливостей – вони вважають, що у чомусь переважають своїх суперників. Я не розумію, як у такому складі не обіграти Чорноморець – команду, яка навіть не сподівалася, що зможе продовжити виступи в елітному дивізіоні. Тобто, йде переоцінка власних можливостей і недооцінка можливостей суперника – ось це найгірша риса нашого українського менталітету, яка простежується навіть у Шахтаря.

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– Чи заслуговував Львів на поразку від Ворскли? Що ви думаєте про кваліфікацію арбітра Бондаря, який прогавив 100-відсотковий пенальті у ворота Полтави? Чи мають право такі люди працювати на матчах УПЛ?

– Я взагалі не розумію, що відбувається з нашими арбітрами. Люди переглянули чемпіонат світу і мали б взяти приклад. Але на сьогоднішній день ніяких висновків вони не зробили. У кожному матчі арбітр не ставить 1-2 пенальті. Або люди бояться відповідальності, або беруть хабарі. Звичайно, краще б це був перший варіант, бо хабарництво рано чи пізно вилізе їм боком.

Ворскла – Львів: арбітр Бондар припустився кричущої помилки, призначивши штрафний удар замість чистого пенальті

Дуже грубі помилки. Отже, кваліфікація цих арбітрів не дозволяє їм судити матчі Вищої ліги чемпіонату України. Нехай собі тренуються у нижчих лігах. Не вірю, що на матчі УПЛ не можна знайти більш професіональних арбітрів.

Шкода Львів. Мені сподобалося, як грала команда. Але через суддівські промахи може постраждати не тільки результат, а й гра. Ще 1-2 таких матчі – і тренерська робота підлягатиме сумнівам. Прийде інший наставник – це позначиться на всьому колективі, розпочнеться пошук крайніх, винних. А все через кого? Через суддів.

– Маріуполь здобув першу перемогу в чемпіонаті. До матчу проти Бордо підходимо з оптимізмом?

– Добре бути оптимістами, але на речі потрібно дивитися тверезо. Бордо – це суперник зовсім іншого рівня. У грі з Арсеналом Бабич надав відпочинок ряду своїх виконавців – дублери отримали можливість показати себе. Так чи інакше Маріуполю буде важко грати на два фронти. Навіть Шахтарю та Динамо в таких умовах – непросто. Ще якби не ці перельоти-переїзди, маріупольцям було б трохи легше. А так – команда більше кочує, ніж відпочиває. Це насторожує. Думаю, з Бордо у них будуть проблеми.

– Карпати: знову хороший перший тайм і провальна гра після перерви – відпустили Олімпік, перемагаючи 2:0. Це – прорахунки Бойчишина? Це – відстуність дисципліни? Це – неналежний кадровий потенціал? У чому проблема "зелено-білих"?

– Думаю, це – недопрацювання головного тренера. Бойчишин повинен взяти відповідальність на себе. Не може такого бути, щоб команда Вищої ліги перший тайм проводила блискуче, а в другому таймі відбивалася і "не бігла". Можливо, не всі гравці проходили збори разом.

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Це вже третій матч, який нам красномовно демонструє: другі тайми Карпати провалюють. Такого ніколи в житті не було – я знаю цей клуб, цих людей, цей дух. Завжди – тільки повна самовіддача, максимальна мотивація. Карпати ніколи не програвали другі тайми – грали до кінця. Зараз – протилежний приклад. Не вистачає амбіцій, емоцій, фізичних сил. Помітно, що вони хочуть, а ноги їх не несуть. Вочевидь, недопрацювали на зборах. Якщо кілька виконавців випадають з гри, 7-8 інших футболістів не зможуть усе тягнути на собі.

Можливо, після першого тайму потрібно робити заміни. Люди зробили результат до перерви, а на другий тайм нехай виходять свіжі виконавці. Так чи інакше, тренеру – видніше. Він значно краще від нас знає проблеми своєї команди.

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