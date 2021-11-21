"Зустрічаючись з такими командами, треба виходити та вирішувати гру ще у першому таймі. Ми самі створили собі проблему, а вже наприкінці забили два м'ячі – це стрес та переживання.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Завдяки чому Рух видався дуже міцним опонентом для Шахтаря? Через те, що нам не вдалося забити. Важко, коли одинадцять людей перебувають у власному штрафному майданчику, але якщо їм подобається грати в такий футбол, це їхнє право, їхня тактика. Таким командам треба забивати гол, і тоді їх буде п'ять-шість за матч. Треба вирішувати свої моменти, більше створювати та бити по воротах. Думаю, забили б раніше, було б легше.

Ключовим став момент із першим забитим м'ячем. Після пропущеного гола Рух відкрився, і ми одразу ж забили другий. Потім стало легше, ми видихнули та виграли.

Настрій напередодні матчу Ліги чемпіонів з Інтером хороший. Команда перемагає, ми здобули три очки, а перед цим показали дуже якісну гру з Реалом. У нас попереду ще п'ять ігор – постараємося і зробимо все можливе, щоб набрати в них п'ятнадцять очок", – сказав Бондар у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтарю вдалось зламати оборону Руха лише за кілька хвилин до фінального свистка – відзначились Маркос Антоніо та Тете. Найближчий поєдинок "гірники" проведуть у середу, 24 листопада, проти Інтера у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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