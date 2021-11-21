"Встречаясь с такими командами, нужно выходить и решать игру еще в первом тайме. Мы сами создали себе проблему, а уже в конце забили два мяча – это стресс и переживание.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

Благодаря чему Рух показался очень крепким оппонентом для Шахтера? Из-за того, что нам не удалось забить. Трудно, когда одиннадцать человек находятся в собственной штрафной, но если им нравится играть в такой футбол, это их право, их тактика. Таким командам нужно забивать гол, и тогда их будет пять-шесть за матч. Надо решать свои моменты, больше создавать и бить по воротам. Думаю, забили бы раньше, было бы полегче.

Ключевым стал момент с первым забитым мячом. После пропущенного гола Рух открылся, и мы сразу же забили второй. Потом стало легче, мы выдохнули и выиграли.

Настроение накануне матча Лиги чемпионов с Интером хорошее. Команда побеждает, мы завоевали три очка, а перед этим показали очень качественную игру с Реалом. У нас впереди еще пять игр – постараемся и сделаем все возможное, чтобы набрать в них пятнадцать очков", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтеру удалось сломать оборону Руха всего за несколько минут до финального свистка – отметились Маркос Антонио и Тете. Ближайший поединок "горняки" проведут в среду, 24 ноября, против Интера в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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