Спортивний директор Болоньї Рікардо Бігон заявив, що клуб припиняє переговори щодо переходу Владислава Супряги.

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"Ми б завершили трансфер Супряги, якби Динамо прийняло пропозицію. Зараз ми можемо сказати, що перемовини щодо трансферу припинені", – цитує слова Бігона il Resto del Carlino. Зазначимо, напередодні щодо переходу форварда висловився Ігор Суркіс, який сказав, що Владислав не продається, а Динамо розраховує на нього.

Нагадаємо, 20-річний форвард киян став основним з приходом Мірчі Луческу. У поточному сезоні в його активі 8 поєдинків у футболці Динамо, три голи та п'ять асистів. Минулий сезон він провів на правах оренди в СК Дніпро-1.

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