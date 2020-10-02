"Вважаю жереб хорошим для нашої команди. Ми зустрінемося з двома топ-клубами, одними з найкращих у світі, зіграємо проти таких видатних футболістів, як Мессі та Роналду. Ференцварош – також непростий суперник. Така група – хороший виклик для нас, і ми сподіваємося виправдати покладені на нас очікування.

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Я безмежно щасливий, оскільки чекав цього моменту дуже довго. Це неймовірні відчуття – зіграти в Лізі чемпіонів, отримати можливість бути частиною найбільш значущого клубного турніру. Я буду насолоджуватися цим моментом і водночас буду викладатися на сто відсотків, аби допомогти команді досягти хороших результатів.

Я ніколи раніше не грав проти Барселони чи Ювентуса. Зі світових грандів перетинався з мадридським Атлетіко ще коли грав в Уругваї, і там проводився міжнародний турнір. Також зустрічався з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, коли я грав за Мідлсбро. Це був матч Кубка ліги, ми перемогли в серії пенальті, а я провів на полі 80 хвилин. Це незабутній досвід, і попереду в моїй кар'єрі буде новий, ще більш неймовірний досвід.

Зустріч з Роналду та Мессі? На мою думку, це два найкращі футболісти у світі як на цей момент, так і за всю історію. Безумовно, це честь – ділити з ними футбольне поле, але ми вийшли в Лігу чемпіонів не просто для того, щоб зіграти з ними, а й постаратися їх обіграти. Ми пробилися в турнір не за тим, щоб захоплюватися грою цих видатних футболістів, а для того, щоб здобувати перемоги", – поділився Де Пена у коментарі офіційному сайту Динамо.

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