Спортивный директор Болоньи Рикардо Бигон заявил, что клуб прекращает переговоры о переходе Владислава Супряги.

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"Мы бы завершили трансфер Супряги, если бы Динамо приняло предложение. Сейчас мы можем сказать, что переговоры по трансферу остановлены", – цитирует слова Бигона il Resto del Carlino. Отметим, накануне о переходе форварда высказался Игорь Суркис, который сказал, что Владислав не продается, а Динамо рассчитывает на него.

Напомним, 20-летний форвард киевлян стал основным с приходом Мирчи Луческу. В текущем сезоне в его активе 8 матчей в футболке Динамо, три гола и пять ассистов. Прошлый сезон он провел на правах аренды в СК Днепр-1.

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