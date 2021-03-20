В рамках суботньої програми 28-го туру Серії А Болонья на останніх хвилинах вирвала три пункти у Кротоне. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 28-й тур

Кротоне – Болонья – 2:3

Голи: Мессіас, 32, Сімі, 40 (пен) – Сумаоро, 62, Схаутен, 71, Ольсен, 85

Спеція – Кальярі – початок о 19:00

Болонья завітала у гості до відвертого аутсайдера турнірної таблиці Кротоне. Мотивація господарів зіграла свою роль, і вони ще у першому таймі оформили собі комфортну перевагу в рахунку. На 32-й відзначився Мессіас, а під завісу тайму одинадцятиметровий, призначений за фол Сумаоро у штрафному майданчику, реалізував Сімі.

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У другій половині зустрічі Сумаоро реабілітувався за привезений пенальті забитим м'ячем – 2:1. Це додало впевненості підопічним Сініші Міхайловіча й на 71-й хвилині Схаутен зрівняв рахунок. Збентежений захист Кротоне ніяк не міг оговтатись, і вже під завісу поєдинку Ольсен своєчасно опинився на добиванні й не змарнував свій шанс, точним ударом спрямувавши м'яч у сітку – 2:3. Неочікувана перемога Болоньї.

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