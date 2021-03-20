Мілан планує підсилити склад у випадку виходу до Ліги чемпіонів, а тому звернув увагу на Душана Влаховіча та Ніколу Влашіча, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Не виключено, що "россонері" підпишуть обох гравців, щоправда, для цього знадобиться чимала сума – Влаховіча оцінюють у 40 млн євро, а Влашіча – у 30 млн.

До слова, Влаховіч провів 29 поєдинків у складі Фіорентини, записавши до свого активу 12 голів та 1 результативну передачу. Влашіч за московський ЦСКА відіграв 27 поєдинків, відзначившись 11 м'ячами та 6 асистами.

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