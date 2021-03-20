В рамках субботней программы 28-го тура Серии А Болонья на последних минутах вырвала три пункта у Кротоне. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 28-й тур

Кротоне – Болонья – 2:3

Голы: Мессиас, 32, Сими, 40 (пен) – Сумаоро, 62, Схаутен, 71, Ольсен, 85

Специя – Кальяри – начало в 19:00

Болонья приехала в гости к откровенному аутсайдеру турнирной таблицы Кротоне. Мотивация хозяев сыграла свою роль, и они еще в первом тайме оформили себе комфортное преимущество в счете. На 32-й отличился Мессиас, а под занавес тайма одиннадцатиметровый, назначенный за фол Сумаоро в штрафной, реализовал Сими.

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Во второй половине встречи Сумаоро реабилитировался за привезенный пенальти забитым мячом – 2:1. Это придало уверенности подопечным Синишы Михайловича и на 71-й минуте Схаутен сравнял счет. Шокированная защита Кротоне никак не могла прийти в себя, и уже под занавес поединка Ольсен своевременно оказался на добивании и не упустил свой шанс, точным ударом направив мяч в сетку – 2:3. Неожиданная победа Болоньи.

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