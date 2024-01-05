Болонья – Дженоа: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у основі
21:05 - Читать на русском
Болонья в рамках 19-го туру чемпіонату Італії 2023/24 приймає Дженоа. Стартові склади та інформація щодо трансляції матчу на ТБ – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру Серії А 2023/24 між Болоньєю та Дженоа стартує о 21:45 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Руслан Маліновський вийде у основному складі генуезців.
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Стартові склади
Болонья:
Дженоа:
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