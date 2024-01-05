Болонья – Дженоа: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в основе
5 января 21:05 - Читати українською
Болонья в рамках 19-го тура чемпионата Италии 2023/24 принимает Дженоа. Стартовые составы и информация о трансляции матча на ТВ – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 19-го тура Серии А-2023/24 между Болонью и Дженоа стартует в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Руслан Малиновский выйдет в основном состава генуэзцев.
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Стартовые составы
Болонья:
Дженоа:
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