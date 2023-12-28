"У Дженоа він може грати як треквартіста, тобто атакувальний півзахисник, але зараз я бачу його більше як центрального півзахисника, тому що він вміє знаходити простір для себе та добре працювати в захисті. Також у нього чудова ліва нога, і чим частіше він починає з глибини, тим більш визначальним він може бути.

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Також Руслан може грати й у більш просунутій позиції, щоб проявити інші свої якості. Він важливий гравець, який підвищує якість на тренуваннях та в ухваленні рішень під час гри", – цитує Альберто Джилардіно видання TuttoMercatoWeb.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Дженоа, оскільки опинився за межами проєкту нового головного тренера Марселя. Нинішня команда українця намагається закріпитися в Серії А після повернення з нижчого дивізіону. Після 17 турів "грифони" посідають 13-те місце в турнірній таблиці.

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