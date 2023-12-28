Тренер Дженоа оцінив внесок Маліновського в гру команди – коуч знайшов нову позицію хавбеку збірної України
Альберто Джилардіно захоплюється грою Руслана Маліновського за Дженоа. Тренер запевняє, що українець підвищує командний рівень футболу.
"У Дженоа він може грати як треквартіста, тобто атакувальний півзахисник, але зараз я бачу його більше як центрального півзахисника, тому що він вміє знаходити простір для себе та добре працювати в захисті. Також у нього чудова ліва нога, і чим частіше він починає з глибини, тим більш визначальним він може бути.
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Також Руслан може грати й у більш просунутій позиції, щоб проявити інші свої якості. Він важливий гравець, який підвищує якість на тренуваннях та в ухваленні рішень під час гри", – цитує Альберто Джилардіно видання TuttoMercatoWeb.
Нагадаємо, Маліновський перейшов у Дженоа, оскільки опинився за межами проєкту нового головного тренера Марселя. Нинішня команда українця намагається закріпитися в Серії А після повернення з нижчого дивізіону. Після 17 турів "грифони" посідають 13-те місце в турнірній таблиці.
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