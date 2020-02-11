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Болбой викинув бутс гравця на трибуни під час матчу – футболіст жорстоко помстився хлопцю

07:30 1764 Читать на русском
Болбой викинув бутс гравця на трибуни під час матчу – футболіст жорстоко помстився хлопцю
Хамамм-Ліф – Бізертен / Фото Infosfoot

Скандальний епізод трапився в одному із матчів чемпіонату Тунісу.

В туніській першості зустрічались Хамамм-Ліф – Бізертен. Під час матчу в одного з гравців гостей злетів бутс. Болбой підхопив екіпірування і викинув на трибуни.

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Розлючений футболіст не оцінив вчинку хлопця і жорстко вдарив його по ногах. Арбітр миттєво відреагував і вилучив гравця. Хитрість болбоя спрацювала, його ккомана у більшості зуміла дотиснути суперника і вирвати перемогу (2:1).

Завдяки перемозі Хамамм-Ліфу вдалось обійти Бізертен у турнірній таблиці місцевого чемпіонату.

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