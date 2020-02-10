Сідібе забув надягнути гетру перед виходом на поле – курйоз із АПЛ

Захисник Евертона Джібріль Сідібе відзначився неймовірною забудькуватістю під час поєдинку 26-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (3:1).

Вихід на заміну Джібріля Сідібе надовго запам'ятається як самому гравцеві, так і наставнику Евертона Карло Анчелотті.

Евертон на власному полі впевнено здолав Крістал Пелас

Француз вже готувався замінити травмованого Волкота, і коли нахилився поправити ліву гетру, то виявив, що її нема. Гравцю довелось бігти до роздягальні, через що Евертон певний час грав у меншості.

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"Він забув гетри. Це новий досвід для мене. Думаю, для нього теж", – лаконічно прокоментував цю ситуацію після гри Карло Анчелотті, хоча під час матчу навіть завжди спокійний фахівець не міг стримати емоцій. Додамо, що Евертон переграв Крістал Пелас (3:1).