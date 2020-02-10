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Сідібе забув надягнути гетру перед виходом на поле – курйоз із АПЛ

10:16 357 Читать на русском
Сідібе забув надягнути гетру перед виходом на поле – курйоз із АПЛ
Джібріль Сідібе (праворуч) / фото ФК Евертон

Захисник Евертона Джібріль Сідібе відзначився неймовірною забудькуватістю під час поєдинку 26-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (3:1).

18’ Бернард
59’ Рішарлісон
88’ Домінік Келверт-Левін
 
Крістіан Бентеке 52’
18’ Бернард
52’ Крістіан Бентеке
59’ Рішарлісон
88’ Домінік Келверт-Левін

Вихід на заміну Джібріля Сідібе надовго запам'ятається як самому гравцеві, так і наставнику Евертона Карло Анчелотті.

Евертон на власному полі впевнено здолав Крістал Пелас

Француз вже готувався замінити травмованого Волкота, і коли нахилився поправити ліву гетру, то виявив, що її нема. Гравцю довелось бігти до роздягальні, через що Евертон певний час грав у меншості.

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"Він забув гетри. Це новий досвід для мене. Думаю, для нього теж", – лаконічно прокоментував цю ситуацію після гри Карло Анчелотті, хоча під час матчу навіть завжди спокійний фахівець не міг стримати емоцій. Додамо, що Евертон переграв Крістал Пелас (3:1).

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Теги
Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті футбольні курйози Евертон - Крістал Пелас Джібріль Сідібе Джібріль Сідібе Евертон Евертон
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